Шесть человек пострадали после аварии автомобиля с микроавтобусом под Астраханью

Астрахань, 24 июля. ДТП произошло на автодороге «Астрахань — Волгоград», где столкнулись микроавтобус и автомобиль. В результате аварии травмы получили шесть человек, передали в региональном ГУ МЧС.

Автомобили «Газель» и ВАЗ-2110 столкнулись в Харабалинском районе. Известно, что в микроавтобусе находились 12 сельхозработников, в «Ладе» — два человека. В ведомстве добавили, что движение на дороге перекрывать не пришлось.

Четверых пострадавших забрали в медучреждение для оказания помощи, двоих других также направили в другую больницу. Известно, что в числе получивших травмы детей нет.

Тем временем в ЕАО произошло массовое ДТП, которое устроил уставший водитель. В результате аварии пострадали три человека.