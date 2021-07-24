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Шесть человек пострадали после аварии автомобиля с микроавтобусом под Астраханью
Происшествия
Шесть человек пострадали после аварии автомобиля с микроавтобусом под Астраханью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 24 июля. ДТП произошло на автодороге «Астрахань — Волгоград», где столкнулись микроавтобус и автомобиль. В результате аварии травмы получили шесть человек, передали в региональном ГУ МЧС.

Автомобили «Газель» и ВАЗ-2110 столкнулись в Харабалинском районе. Известно, что в микроавтобусе находились 12 сельхозработников, в «Ладе» — два человека. В ведомстве добавили, что движение на дороге перекрывать не пришлось.

Четверых пострадавших забрали в медучреждение для оказания помощи, двоих других также направили в другую больницу. Известно, что в числе получивших травмы детей нет.

Тем временем в ЕАО произошло массовое ДТП, которое устроил уставший водитель. В результате аварии пострадали три человека.

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дтп мчс астрахань
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