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Гимнасты из России закончили выступление в квалификации ОИ на втором месте
Спорт
Гимнасты из России закончили выступление в квалификации ОИ на втором месте
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Токио, 24 июля. Российские гимнасты закончили выступление квалификационного этапа летних Олимпийских игр в Токио на втором месте. Первое место в личном многоборье занял Никита Нагорный.

Россиянин набрал 87,897 балла. Четвертую позицию занимает гимнаст из Российской Федерации Артур Далалоян. По общему рейтингу первое место занимает КНР, которая набрала 262,061 балла, затем Россия с результатом в 261,945, на третьем месте Украина, у которой 247,492 балла.

Спортсмен Артур Далалоян в ходе квалификационного этапа соревнований по гимнастике на летней Олимпиаде в Токио не сдержал слезы. Причиной этому послужила недавняя травма гимнаста.

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