Гимнаст Далалоян объяснил свои слезы во время квалификации на Олимпиаде

Токио, 24 июля. Россиянин Артур Далалоян не сдержал слезы во время квалификационных соревнований по гимнастике на летней Олимпиаде в Токио. Спортсмен объяснил причины эмоционального всплеска.

Далалоян получил серьезную травму в апреле текущего года. Он порвал ахиллово сухожилие, однако успел восстановиться к Олимпиаде. В субботу гимнаст планировал пропустить опорный прыжок и вольные упражнения, однако в итоге решил выйти на все снаряды.

«С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения», — признался он.

Вместе с этим он испытал чувства разочарования, поскольку ожидал выступить лучше. Гимнаст не попал в несколько связок и сделал базу ниже запланированного.

Российские гимнасты завершили выступление на квалификационном этапе Олимпиады в Токио. По итогам прошедших соревнований они завоевали второе место.