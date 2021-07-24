Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 08:10
08:04
Происшествия
Шесть человек пострадали после аварии автомобиля с микроавтобусом под Астраханью
08:02
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Сочи полностью восстановлено
08:00
Происшествия
Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заразился коронавирусом
08:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения
07:55
Спорт
Нагорный вырвался вперед в квалификации индивидуального многоборья на Играх
07:48
Спорт
Гимнасты из России закончили выступление в квалификации ОИ на втором месте
07:36
Спорт
Фехтовальщик Лоханов проиграл корейцу в 1/16 финала ОИ
07:34
Спорт
Гимнаст Далалоян объяснил свои слезы во время квалификации на Олимпиаде
07:30
Происшествия
Жительница Таиланда умерла после прививок разными вакцинами от COVID-19
07:24
Общество
Фильм «Гигантская флуктуация» по повести Стругацких показали в Новосибирске
Все новости

Гимнаст Далалоян объяснил свои слезы во время квалификации на Олимпиаде

  /   Обновлено: 24 июля 2021 07:46
Спорт
Гимнаст Далалоян объяснил свои слезы во время квалификации на Олимпиаде
sportgymrus.ru  /  Федерация спортивной гимнастики России

Токио, 24 июля. Россиянин Артур Далалоян не сдержал слезы во время квалификационных соревнований по гимнастике на летней Олимпиаде в Токио. Спортсмен объяснил причины эмоционального всплеска.

Далалоян получил серьезную травму в апреле текущего года. Он порвал ахиллово сухожилие, однако успел восстановиться к Олимпиаде. В субботу гимнаст планировал пропустить опорный прыжок и вольные упражнения, однако в итоге решил выйти на все снаряды.

«С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения», — признался он.

Вместе с этим он испытал чувства разочарования, поскольку ожидал выступить лучше. Гимнаст не попал в несколько связок и сделал базу ниже запланированного.

Российские гимнасты завершили выступление на квалификационном этапе Олимпиады в Токио. По итогам прошедших соревнований они завоевали второе место.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гимнаст Далалоян объяснил свои слезы во время квалификации на Олимпиаде
олимпиада гимнастика далалоян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru