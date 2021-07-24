Жительница Таиланда умерла после прививок разными вакцинами от COVID-19

Бангкок, 24 июля. Вакцинация разными препаратами от COVID-19 стала причиной смерти жительницы Таиланда. Женщина скончалась дома после второй прививки лекарством AstraZeneca.

При первой вакцинации 39-летней женщине вводили препарат Sinovac. В дальнейшем ей провели процедуру с лекарством другого производства. Разные прививки вызвали образование тромба, который стал причиной сдавливания ствола мозга и образования дальнейшего отека, передает The Phuket News.

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда сообщил, что подобный случай смерти в стране встретился впервые. Местные власти планируют провести расследование, чтобы проверить причастность смешивания вакцин к летальному исходу пациентки.

Несмотря на случаи летальных исходов от введения различных вакцин, сотрудники Оксфордского университета считают, что смешивание компонентов двух препаратов может оказать более эффективную защиту от коронавируса. Результаты эксперимента ученых показали, что такой способ вакцинации оказывает более сильную иммунную защиту организма.