Мультсериал «Властелины вселенной» оказался провальным на Netflix

Лос-Анджелес, 24 июля. Премьера мультсериала «Властелины вселенной» состоялась на Netflix. Зрители не оценили перезапуск и выставили низкие оценки.

Рейтинг ожидания мультсериала был гораздо выше, чем полученные результаты. Многие поклонники оригинальной версии, которая выходила в 80-х годах прошлого века, не оценили новаторские идеи сценаристов. Сюжет проекта продолжает историю о борьбе Хи-Мена со Скелетором.

Портал iMDb собрал только 36 рецензий на «Властелинов вселенной», большинство из которых оказались негативными. Критики выставили перезапуску не более двух баллов из десяти. На Rotten Tomatoes мультсериал получил 47% свежести от зрителей.

Российский кинокомикс «Майор Гром» тоже оказался провальным в отечественном прокате. По мнению владельца издательства Bubble Артема Габрелянова, это связано с низкой информационной кампанией о выходе фильма. После этого лента вошла в каталог Netflix.