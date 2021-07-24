Фехтовальщик Лоханов проиграл корейцу в 1/16 финала ОИ

Токио, 24 июля. Корейский спортсмен одолел россиянина Константина Лоханова в 1/16 финала соревнований по фехтованию на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Соперником саблиста, который защищает Российскую Федерацию на летних Олимпийских играх в Токио, стал спортсмен из Южной Кореи Ким Чжон Хван. Поединок завершился поражением Лоханова со счетом 15:11.

Другая российская саблистка смогла победить своего оппонента и пройти в 1/8 финала ОИ. Соперницей Айзанат Муртазаевой стала кореянка Чхве Ин Джон, поединок завершился со счетом 15:11.