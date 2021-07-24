Вирусолог Тимаков предложил прививать от коронавируса подростков с 14 лет

Москва, 24 июля. Вакцина от коронавируса для детей в случае успешного испытания может применяться в первую очередь для подростков с 14 лет, заявил вирусолог Евгений Тимаков.

Организм у 14-летних подростков, по словам вирусолога, почти как у взрослых. В этом возрасте уже выражено половое созревание. Коронавирус при этом размножается в репродуктивных органах и поражает их, добавил Тимаков.

«Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов ранее сообщил, что вакцина от коронавируса «КовиВак» изначально была рассчитана на всех. Дети, по его словам, исключением не являются.