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Уставший водитель устроил массовое ДТП на трассе в ЕАО
Происшествия
Уставший водитель устроил массовое ДТП на трассе в ЕАО
пресс-служба  /  ГУ МВД по Новосибирской области

Биробиджан, 24 июля. Минивэн Toyota Town Ace выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Nissan Wingroad на трассе «Амур» в Облученском районе Еврейской автономной области.

Столкновение привело к опрокидыванию минивэна на бок. Вторая машина лишилась колеса и съехала в кювет. На оторвавшиеся части транспортного средства наехала двигавшаяся по трассе Lada. В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan и водитель Toyota. Причиной происшествия стало утомленное состояние одного из участников аварии, сообщили в УМВД России по ЕАО.

Пять человек ранее погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Туве. Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и слетел в кювет.

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