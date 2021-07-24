Американское издание NI удивила стоимость российского истребителя Checkmate

Москва, 24 июля. Стоимость нового российского одномоторного истребителя Checkmate удивила американское издание The National Interest (NI).

Российский истребитель был представлен посетителям авиасалона МАКС-2021. Ростех уверен, что этот самолет будет пользоваться устойчивым спросом на рынке. Его главным экспортным преимуществом, по мнению автора публикации в NI Марка Эпископоса, является низкая цена — 25–30 миллионов долларов.

«Возможно, Checkmate станет гораздо более выгодным предложением, чем два его конкурента: французский Dassault Rafale и шведский JAS-39 Gripen», — процитировало эксперта издание «ПолитРоссия».

Эпископос считает, что речь может идти о базовой цене до учета модификации, видов вооружения и авионики под конкретного клиента. Это все равно не снижает конкурентоспособность истребителя на экспортных рынках.

В Японии ранее сравнили российский Checkmate и американский F-35. Истребитель из США проиграл по всем показателям.