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Американское издание NI удивила стоимость российского истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 24 июля 2021 07:09
Армия
Американское издание NI удивила стоимость российского истребителя Checkmate
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 24 июля. Стоимость нового российского одномоторного истребителя Checkmate удивила американское издание The National Interest (NI).

Российский истребитель был представлен посетителям авиасалона МАКС-2021. Ростех уверен, что этот самолет будет пользоваться устойчивым спросом на рынке. Его главным экспортным преимуществом, по мнению автора публикации в NI Марка Эпископоса, является низкая цена — 25–30 миллионов долларов.

«Возможно, Checkmate станет гораздо более выгодным предложением, чем два его конкурента: французский Dassault Rafale и шведский JAS-39 Gripen», — процитировало эксперта издание «ПолитРоссия».

Эпископос считает, что речь может идти о базовой цене до учета модификации, видов вооружения и авионики под конкретного клиента. Это все равно не снижает конкурентоспособность истребителя на экспортных рынках.

В Японии ранее сравнили российский Checkmate и американский F-35. Истребитель из США проиграл по всем показателям.

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