Академик РАН Покровский оценил степень опасности заражения двумя штаммами коронавируа

Москва, 24 июля. Человек чаще всего заражается одним штаммом коронавируса. Однако иногда в организме могут находиться два возбудителя COVID-19.

Такие ситуации встречаются редко, рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Однако бояться их не стоит, так как это не влияет на тяжесть заболевания. Штаммы между собой не сильно отличаются, поэтому усиления ждать не придется, передает радио Sputnik.

Пока нет статистики, которая бы подтверждала высокую смертность в случае заражения двумя штаммами. Теоретически в организме человека можно наблюдать сразу три или даже четыре штамма.

«Для этого надо очень сильно постараться, например, ходить на какие-нибудь спортивные мероприятия и долго бегать в толпе зрителей без маски, при этом все остальные тоже должны быть без масок», — рассказал Покровский.

Недавно стало известно, что выявленный штамм под названием «Дельта» теперь доминирует в Соединенных Штатах. На него приходится более половины всех случаев заражений.