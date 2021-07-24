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Поздняков поздравил Галашину с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 06:46
Спорт
Поздняков поздравил Галашину с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Анастасия Галашина заслуженно завоевала второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на Олимпиаде в Токио.

Эта награда стала первой медалью в копилке сборной России. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заметил, что болельщикам не пришлось долго ждать высоких мест, передает ТАСС.

«На этой Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!» — заявил Поздняков.

Сборная России уже в первый день Олимпийских Игр заняла вторую строчку в медальном зачете. На первом месте находится Китай.

Анастасия Галашина ранее набрала 251,1 балла в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Ей не хватило 0,7 балла до результата китаянки Цянь Ян.

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