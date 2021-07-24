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Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 06:45
Спорт
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 24 июля. Фехтовальщик из России Камиль Ибрагимов вышел в следующий тур соревнований на летних Олимпийских играх в Токио.

Российскому саблисту пришлось сразиться в 1/16 финала с соперником из Германии Бенедиктом Вагнером. Поединок закончился в пользу россиянина со счетом 15:13.

В первом круге соревнований по фехтованию в Токио также участвуют еще двое российских саблистов. Вениамин Решетников будет биться с Зиадом Эль-Сисси из Египта. Константину Лоханову предстоит поединок с южнокорейцем Ким Джон Хваном.

В субботу, 24 июля, в Токио разыграют 11 комплектов наград. Одна медаль у сборной России уже есть. Ее завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки.

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