Стрелок Галашина посвятила свою первую олимпийскую медаль близкому окружению

Токио, 24 июля. Россиянка Анастасия Галашина, выигравшая серебряную олимпийскую медаль, во время соревнований старалась ни о чем не думать. Об этом спортсменка рассказала после состязания.

Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Для 24-летней спортсменки это первые Олимпийские игры.

«Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада», — отметила Галашина.

Она призналась, что старалась ни о чем не думать и выполнять свою работу как робот. Россиянке это удалось, она даже не знала, что соревнуется с китаянкой.

«Эту медаль посвящаю всем. Над ней работали еще и мои родители, тренеры, массажисты, супруг. Все окружение», — заявила стрелок.

Анастасия Галашина ранее набрала 251,1 балла и стала второй в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в Токио. Золотую медаль с отрывом в 0,7 балла завоевала китаянка Цянь Ян.