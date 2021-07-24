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Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
pixabay.com

Токио, 24 июля. Итальянская спортсменка проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в ходе соревнований по большому теннису на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Теннисистке Павлюченковой удалось разгромить итальянку Сару Эррани. Матч, проходивший на кортах центра «Ариакэ» в Токио закончился со счетом 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Ранее россиянин Михаил Артамонов проиграл тунисскому спортсмену Мохаммеду Халил Джендуби в 1/8 финала Олимпиады по тхэквондо. Игры проходили в весовой категории до 58 кг.

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италия олимпиада теннис
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