Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио

Токио, 24 июля. Дзюдоист из России Роберт Мшвидобадзе проиграл бой в 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио.

Соперником россиянина на этой стадии турнира в весовой категории до 60 кг был Торнике Цьякадоеа из Нидерландов. Поединок закончился не в пользу Мшвидобадзе.

Российский дзюдоист является серебряным призером чемпионата мира. В копилке его наград также есть две золотые медали чемпионата Европы.

Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла в пятницу, 23 июля. В субботу, 24 июля, участники Игр разыграют 11 комплектов наград.