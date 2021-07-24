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Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 06:36
Спорт
Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио
Global Look Press  /  He Changshan/XinHua

Токио, 24 июля. Дзюдоист из России Роберт Мшвидобадзе проиграл бой в 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио.

Соперником россиянина на этой стадии турнира в весовой категории до 60 кг был Торнике Цьякадоеа из Нидерландов. Поединок закончился не в пользу Мшвидобадзе.

Российский дзюдоист является серебряным призером чемпионата мира. В копилке его наград также есть две золотые медали чемпионата Европы.

Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла в пятницу, 23 июля. В субботу, 24 июля, участники Игр разыграют 11 комплектов наград.

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токио олимпиада дзюдо мшвидобадзе
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