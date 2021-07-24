Далгатова проиграла в первом круге турнира по боксу на ОИ в Токио

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Саадат Далгатова уступил своей сопернице из Таиланда Байсон Маникон в первом круге турнира по боксу в весовой категории до 69 кг на Играх в Токио.

Далгатова является серебряным призером чемпионата мира 2014 года. В 2019 году она завоевала бронзовую медаль мирового первенства. В активе 32-летней россиянки также есть серебро чемпионата Европы. Эту награду она получила в 2016 году.

У российской сборной на Олимпиаде в Токио уже есть одна медаль. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина.