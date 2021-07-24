Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России

Грозный, 24 июля. Чечня возглавила рейтинг самых здоровых регионов России по итогам прошлого года. Соответствующую статистику представил Минздрав России.

Следующее место по самому низкому числу болеющих граждан занимает Кабардино-Балкария, замыкает тройку Еврейская автономная область. Во всех трех регионах зафиксировано меньше всего заболеваний в расчете на 100 тысяч населения, передает РИА Новости.

Самое высокое число болезней на 100 тысяч населения выявлено в Алтайском крае. Второе место занимает Петербург, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ.

Министерство здравоохранения России ранее представило рекомендации для санитарных врачей из регионов. Их призвали более активную позицию в вопросе соблюдения мер против COVID-19.