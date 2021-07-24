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Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России

  /   Обновлено: 24 июля 2021 06:25
Общество
Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук; Евгений Рудаков

Грозный, 24 июля. Чечня возглавила рейтинг самых здоровых регионов России по итогам прошлого года. Соответствующую статистику представил Минздрав России.

Следующее место по самому низкому числу болеющих граждан занимает Кабардино-Балкария, замыкает тройку Еврейская автономная область. Во всех трех регионах зафиксировано меньше всего заболеваний в расчете на 100 тысяч населения, передает РИА Новости.

Самое высокое число болезней на 100 тысяч населения выявлено в Алтайском крае. Второе место занимает Петербург, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ.

Министерство здравоохранения России ранее представило рекомендации для санитарных врачей из регионов. Их призвали более активную позицию в вопросе соблюдения мер против COVID-19.

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чечня рейтинг заболеваемость
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