Американский врач назвал пять действий для отказа от курения

Вашингтон, 24 июля. Бросить курить сложно из-за зависимости, которая обусловлена наличием химических веществ в сигаретах. CNN назвал пять простых действий, которые облегчат борьбу с вредной привычкой.

Прежде всего необходимо сосредоточиться на отказе от сигарет. Целью должно стать не бросить курить, а то, как не курить, считает американский доктор Панагис Галиатсатос. Для этого человеку достаточно изучить вещи, которые провоцируют его на вредную привычку, чтобы в дальнейшем бороться с ними.

Любое воздержание чревато срывами, однако даже из них можно получить пользу. Эксперты рекомендуют превращать каждую попытку бросить курить в поучительный урок.

Желающие избавиться от никотиновой зависимости могут обратиться в специальные телефонные службы или приложения для поддержки. Еще один совет заключается в обращении к врачу, чтобы тот составил план избавления от пагубной привычки. Чаще всего в таком случае пациенту назначают препараты, сдерживающие тягу к курению. Заключительная рекомендация относится к родным и близким курильщика.

«Если вы действительно собираетесь помочь своему близкому бросить курить, то следует подойти к этому с позиции сторонника курильщика и противника курения», — отметил Галиатсатос.

Особенно опасным курение является в жаркую погоду. При высоких температурах воздуха у человека идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.