IT-эксперт Верещагин поделился способом продлить жизнь аккумулятору смартфона

Москва, 24 июля. Аккумулятор смартфона не следует долго держать в разряженном состоянии. Как продлить ему срок жизни, рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования Алексей Верещагин.

Специалист рекомендует держать заряд на уровне 30-85%, чтобы он служил дольше. Не нужно стараться разряжать аккумулятор на уровне ниже 30%, так как снижается его ресурс, передает РИА Новости.

Аккумулятор нужно контролировать, пока он заряжается. Долго держать подключенным нельзя, так как это может негативно сказаться на его ресурсе. Не рекомендуется допускать сочетание минусовых температур и нулевого заряда.

«Аккумулятор – капризная вещь, и лучше, конечно, использовать оригинальные. Качество их изготовления и точность параметров выше, поэтому можно быть уверенным, что они прослужат дольше», — заключил Верещагин.

Изношенный аккумулятор может стать причиной быстрой разрядки телефона в жаркую погоду. Рекомендуется делать замену батарейки раз в три-четыре года, а покупать ее только в официальном сервисном центре.