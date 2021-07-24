Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 06:39
06:39
Спорт
Стрелок Галашина посвятила свою первую олимпийскую медаль близкому окружению
06:37
Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
06:35
Происшествия
Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
06:28
Спорт
Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио
06:27
Происшествия
Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
06:24
Спорт
Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
06:22
Происшествия
Легкий самолет рухнул под Хабаровском
06:19
Спорт
Далгатова проиграла в первом круге турнира по боксу на ОИ в Токио
06:19
Общество
Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России
06:17
Общество
Американский врач назвал пять действий для отказа от курения
Все новости

Шпажистка Личагина проиграла в 1/16 финала на Играх в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 06:10
Спорт
Шпажистка Личагина проиграла в 1/16 финала на Играх в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 24 июля. Российская шпажистка Юлия Личагина выбыла с Олимпийского турнира по фехтованию на Играх в Токио. Спортсменка из России проиграла бой на стадии 1/16 финала.

Соперницей Личагиной была итальянка Маре Наваррия. Россиянка уступила со счетом 12:15.

Другой российской фехтовальщице Айзанат Муртазаевой удалось пробиться в 1/8 финала. Она оказалась сильнее кореянки Чхве Ин Джон. Шпажистке на следующем этапе турнира придется сражаться против победительницы поединка между американкой Келли Харли и эстонкой Эрикой Кирпу.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Шпажистка Личагина проиграла в 1/16 финала на Играх в Токио
токио олимпиада фехтование личагина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru