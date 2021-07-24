Шпажистка Личагина проиграла в 1/16 финала на Играх в Токио

Токио, 24 июля. Российская шпажистка Юлия Личагина выбыла с Олимпийского турнира по фехтованию на Играх в Токио. Спортсменка из России проиграла бой на стадии 1/16 финала.

Соперницей Личагиной была итальянка Маре Наваррия. Россиянка уступила со счетом 12:15.

Другой российской фехтовальщице Айзанат Муртазаевой удалось пробиться в 1/8 финала. Она оказалась сильнее кореянки Чхве Ин Джон. Шпажистке на следующем этапе турнира придется сражаться против победительницы поединка между американкой Келли Харли и эстонкой Эрикой Кирпу.