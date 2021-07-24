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Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
Происшествия
Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Кызыл, 24 июля. Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся в Республике Туве. В результате крупной аварии погибли пять человек, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла на трассе между селами Эрги-Барлык и Кызыл-Мажалык. Водитель за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги в кювет, а затем перевернуло.

Пять человек находились в салоне автомобиля. Среди них мужчина, три женщины и ребенок. Все они погибли. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Организована проверка по факту ДТП.

Накануне еще одна авария со смертельным исходом произошла в Кызыле. Жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика стали двое взрослых людей и несовершеннолетний. По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза.

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