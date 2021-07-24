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Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
Спорт
Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 24 июля. Тунисский спортсмен Мохаммед Халил Джендуби одолел россиянина Михаила Артамонова в 1/8 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх — 2020.

Спортсмены Джендуби и Артамонов выступали в весовой категории до 58 килограммов. Встреча тхэквондистов на Олимпиаде окончилась со счетом 18:25 в пользу тунисского спортсмена. Первый раунд закончился победой россиянина, однако второй раунд Артамонов с разгромом проиграл.

Поражение Артамонова не единственное на летних ОИ в Токио. Российская пара Гаслана Базаржапова и Ксении Перовой проиграла лучникам из Турции в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука.

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токио олимпиада тхэквондо
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