Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ

Токио, 24 июля. Тунисский спортсмен Мохаммед Халил Джендуби одолел россиянина Михаила Артамонова в 1/8 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх — 2020.

Спортсмены Джендуби и Артамонов выступали в весовой категории до 58 килограммов. Встреча тхэквондистов на Олимпиаде окончилась со счетом 18:25 в пользу тунисского спортсмена. Первый раунд закончился победой россиянина, однако второй раунд Артамонов с разгромом проиграл.

Поражение Артамонова не единственное на летних ОИ в Токио. Российская пара Гаслана Базаржапова и Ксении Перовой проиграла лучникам из Турции в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука.