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Организаторы ОИ в Токио выявили еще 17 случаев заболевания COVID-19

  /   Обновлено: 24 июля 2021 05:46
Общество
Организаторы ОИ в Токио выявили еще 17 случаев заболевания COVID-19
pixabay.com

Токио, 24 июля. Еще 17 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в системе внутренних сообщений для участников Игр.

Речь идет о результатах тестов, взятых в период с 19 по 23 июля. Среди заболевших COVID-19 есть иностранный спортсмен. Еще два положительных результата получили представители персонала приехавших в Японию команд, оставшиеся 14 случаев приходятся на местных подрядчиков.

Всего с начала июля коронавирус подтвердился у 127 человек, связанных с проведением Олимпиады в Токио. В их числе спортсмены, персонал и члены делегаций.

Российская сборная ранее завоевала первую медаль на ОИ в Токио. Серебро получила Анастасия Галашина, занявшая второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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токио олимпиада коронавирус
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