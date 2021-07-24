Вашингтон, 24 июля. Американский журналист пришел к выводу, что президент США Джо Байден играет в пользу интересов либеральных режимов Германии и Бельгии, но не американского народа.

Автор издания Newsweek Джош Хаммер напомнил, что многие годы демократы активно распространяли слухи, что экс-глава государства Дональд Трамп погряз в коррупции и чуть ли не является агентом Кремля. Не найдя никаких доказательств, некоторые из демократов поспешили дистанцироваться от самых надуманных тезисов. Однако, как подчеркивает журналист, их одержимость мистификацией «Рашагейт» запятнала всю политику США.

«Ирония заключается в том, что Трамп — по существу действительных заслуг — проводил весьма ястребиную линию в отношении Российской Федерации», — отметил Хаммер.

Он напомнил, что Трамп укрепил противоракетную оборону в Центральной и Восточной Европе, которую администрация его предшественника Барака Обамы подорвала в рамках своей провальной «перезагрузки» с Россией. Трамп также решительно поддерживал союзников США. Он ввел жесткие санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», пытаясь остановить его строительство.

«Северный поток — 2» был и остается незаменимым инструментом, с помощью которого [...] Кремль вытеснит растущий экспорт американского природного газа», — пишет журналист.

Однако на днях США и Германия достигли договоренности по «СП-2». По словам автора издания, одобрение администрацией Байдена проекта «СП-2» «знаменует собой кульминацию радикальной смены позиции». Сам Байден категорично критиковал своего коллегу Владимира Путина, Белый дом грозился остановить строительство газопровода, угрожая новыми санкциями.

Пытаясь найти причины «странного и контрпродуктивного» поведения Байдена, Хаммер отметил, что глава Белого дома, «пребывающий в состоянии политического маразма, отнюдь не известен как образец ясности ума». Его администрация сегодня «в целом представляет собой неуравновешенный и неуправляемый бардак».

Подписать соглашение Байдена вынудили отношения США и Германии, которые Вашингтон пытается укрепить всеми силами. Это важно, поскольку после Brexit именно Германия стала самым могущественным государством Европы, «жемчужиной проекта европейской интеграции».

«Либеральные режимы, такие как Германия и Бельгия, выигрывают, в то время как националистические режимы, такие как Польша и Венгрия, проигрывают. Соединенные Штаты, безусловно, тоже проигрывают», — резюмировал автор.

Ранее экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в беседе с ФАН отметил, что сделка между США и Германией по газопроводу была нейтрально воспринята во многих странах мира. Ее широко поддержали Берлин и Москва, против выступили Киев и Варшава. Он подчеркнул, что надежность поставок недорогого и экологически чистого российского газа оказалась намного важнее политических многоходовок и интриг. Здравый экономический смысл победил политические интриги и лоббизм.