Лучники сборной России уступили Турции в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Токио, 24 июля. Российская пара Гаслан Базаржапов и Ксения Перова проиграли спортсменам из Турции в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Пара россиян уступила соперникам со счетом 2:6. В 1/4 финала Олимпийских игр Турция встретится с командой Индонезии. Также в четвертьфинале встретятся сборные Мексики, Великобритании и Индии.

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Сборную России в Токио представляют 355 атлетов, которые будут бороться за медали в 33 видах спорта.

Тем временем россиянка Анастасия Галашина завоевала первую для сборной России серебряную медаль на Олимпиаде. Она состязалась в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.