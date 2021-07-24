Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 06:39
06:37
Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
06:35
Происшествия
Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
06:32
Спорт
Стрелок Галашина посвятила свою первую олимпийскую медаль близкому окружению
06:28
Спорт
Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио
06:27
Происшествия
Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
06:24
Спорт
Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
06:22
Происшествия
Легкий самолет рухнул под Хабаровском
06:19
Спорт
Далгатова проиграла в первом круге турнира по боксу на ОИ в Токио
06:19
Общество
Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России
06:17
Общество
Американский врач назвал пять действий для отказа от курения
Все новости

Лучники сборной России уступили Турции в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Спорт
Лучники сборной России уступили Турции в 1/8 финала Олимпиады в Токио
sq.com.ua  /  Алексей Грищенко

Токио, 24 июля. Российская пара Гаслан Базаржапов и Ксения Перова проиграли спортсменам из Турции в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Пара россиян уступила соперникам со счетом 2:6. В 1/4 финала Олимпийских игр Турция встретится с командой Индонезии. Также в четвертьфинале встретятся сборные Мексики, Великобритании и Индии.

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Сборную России в Токио представляют 355 атлетов, которые будут бороться за медали в 33 видах спорта.

Тем временем россиянка Анастасия Галашина завоевала первую для сборной России серебряную медаль на Олимпиаде. Она состязалась в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Лучники сборной России уступили Турции в 1/8 финала Олимпиады в Токио
токио олимпиада сборная россии стрельба из лука
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru