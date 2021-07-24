Дзюдоистка Долгова досрочно выиграла первый бой на Играх в Токио

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Ирина Долгова досрочно стала победительницей первой схватки на турнире по дзюдо. Встреча состоялась в весовой категории до 48 кг.

Турнир по дзюдо в рамках летних Олимпийских игр открылся в Токио 24 июля. Соперницей Долговой в 1/16 финала была Сония Бхатте из Непала. Российская спортсменка одержала победу за 1 минуту 16 секунд.

Следующий бой состоится между Долговой и победительницей поединка, который пройдет между итальянкой Франческой Милани и спортсменкой из Китайского Тайбэя Чен-Хао Лин. Турнир будет продолжаться до 31 июля.

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала первую серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Девушка состязалась в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.