Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 06:38
06:37
Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
06:35
Происшествия
Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
06:32
Спорт
Стрелок Галашина посвятила свою первую олимпийскую медаль близкому окружению
06:28
Спорт
Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио
06:27
Происшествия
Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
06:24
Спорт
Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
06:22
Происшествия
Легкий самолет рухнул под Хабаровском
06:19
Спорт
Далгатова проиграла в первом круге турнира по боксу на ОИ в Токио
06:19
Общество
Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России
06:17
Общество
Американский врач назвал пять действий для отказа от курения
Все новости

Российское посольство в США резко высказалось об антироссийских резолюциях

  /   Обновлено: 24 июля 2021 05:51
Политика
Российское посольство в США резко высказалось об антироссийских резолюциях
wikipedia.org  /  Aaron Siirila/CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 24 июля. Посольство России в США подвергло критике антироссийские решения, которые были приняты американскими конгрессменами. Об этом дипведомство сообщило в своем аккаунте в Facebook.

Дипломаты также порекомендовали американским парламентариям сконцентрировать усилия на решении проблем, которые беспокоят население США. Поводом к этому комментарию от посольства стала резолюция, касающаяся условий содержания заключенных.

Посольство отметило, что российские заключенные, оказавшиеся в американских тюрьмах, содержатся в негуманных условиях. К публикации дипведомство прикрепило находящихся в тюрьмах США граждан России Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.

Российское посольство в США призвало издание Bloomberg прекратить обвинения в кибератаках. Ведомство также напомнило о соглашениях, которые достигли главы государств в Женеве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российское посольство в США резко высказалось об антироссийских резолюциях
сша тюрьмы посольство россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru