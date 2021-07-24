Российское посольство в США резко высказалось об антироссийских резолюциях

Вашингтон, 24 июля. Посольство России в США подвергло критике антироссийские решения, которые были приняты американскими конгрессменами. Об этом дипведомство сообщило в своем аккаунте в Facebook.

Дипломаты также порекомендовали американским парламентариям сконцентрировать усилия на решении проблем, которые беспокоят население США. Поводом к этому комментарию от посольства стала резолюция, касающаяся условий содержания заключенных.

Посольство отметило, что российские заключенные, оказавшиеся в американских тюрьмах, содержатся в негуманных условиях. К публикации дипведомство прикрепило находящихся в тюрьмах США граждан России Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева.

Российское посольство в США призвало издание Bloomberg прекратить обвинения в кибератаках. Ведомство также напомнило о соглашениях, которые достигли главы государств в Женеве.