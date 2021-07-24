Стрелок Галашина принесла России первую медаль на Олимпийских играх

Токио, 24 июля. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио. Она состязалась в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Награда является дебютной для российских спортсменов на Играх. Галашина набрала 251,1 балла. Золото завоевала китаянка Цянь Ян (251,8). Она стала первой олимпийской чемпионкой в Токио. После российской спортсменки зафиксировалась швейцарка Нина Кристен (230,6).

Сейчас сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады. Пока завершился только первый вид программы. Всего на ОИ разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

В первый день соревнований будут разыграны 11 комплектов наград. На данный момент соревнуются дзюдоисты. У российских спортсменов в этом виде спорта высокие шансы команда стала лидером европейского рейтинга.