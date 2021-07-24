Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 06:38
06:37
Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла спортсменку из Италии на ОИ
06:35
Происшествия
Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
06:32
Спорт
Стрелок Галашина посвятила свою первую олимпийскую медаль близкому окружению
06:28
Спорт
Российский дзюдоист Мшвидобадзе проиграл поединок 1/8 финала на ОИ в Токио
06:27
Происшествия
Пять человек стали жертвами крупной аварии в Туве
06:24
Спорт
Российский тхэквондист Артамонов проиграл спортсмену из Туниса в 1/8 финала ОИ
06:22
Происшествия
Легкий самолет рухнул под Хабаровском
06:19
Спорт
Далгатова проиграла в первом круге турнира по боксу на ОИ в Токио
06:19
Общество
Чечня признана регионом с самым низким уровнем заболеваемости в России
06:17
Общество
Американский врач назвал пять действий для отказа от курения
Все новости

Шпажистка Колобова проиграла первый бой на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 05:17
Спорт
Шпажистка Колобова проиграла первый бой на Олимпиаде в Токио
wikipedia.org  /  Marie-Lan Nguyen

Токио, 24 июля. Завершился бой россиянки Виолетты Колобовой и польской спортсменки Александры Ярецкой. Шпажистка из России вылетела на стадии 1/16 финала турнира по фехтованию на Олимпиаде.

Поединок между шпажистками в рамках летних Олимпийских игр по фехтованию завершился со счетом 11:15 в пользу спортсменки из Польши. Соревнования проходили на стадионе «Макухари Мэссэ».

Стало известно, что еще одна спортсменка из России, Айзанат Муртазаева, смогла одержать победу в 1/16 финала соревнований по фехтованию в рамках Олимпийских игр. Ее соперницей была кореянка Чхве Ин Джон. Последняя является серебряным призером летних Игр 2012 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Шпажистка Колобова проиграла первый бой на Олимпиаде в Токио
олимпиада фехтование виолетта колобова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru