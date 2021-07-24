Шпажистка Колобова проиграла первый бой на Олимпиаде в Токио

Токио, 24 июля. Завершился бой россиянки Виолетты Колобовой и польской спортсменки Александры Ярецкой. Шпажистка из России вылетела на стадии 1/16 финала турнира по фехтованию на Олимпиаде.

Поединок между шпажистками в рамках летних Олимпийских игр по фехтованию завершился со счетом 11:15 в пользу спортсменки из Польши. Соревнования проходили на стадионе «Макухари Мэссэ».

Стало известно, что еще одна спортсменка из России, Айзанат Муртазаева, смогла одержать победу в 1/16 финала соревнований по фехтованию в рамках Олимпийских игр. Ее соперницей была кореянка Чхве Ин Джон. Последняя является серебряным призером летних Игр 2012 года.