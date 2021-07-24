Поклонник Канье Уэста выставил на продажу воздух с презентации альбома рэпера

Лос-Анджелес, 24 июля. Один из фанатов американского рэпера Канье Уэста выставил на продажу пакет с воздухом. Он был собран на концерте музыканта.

Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать объявление, найденное на просторах сервиса eBay. В нем один из фанатов Канье Уэста решил продать пакет с воздухом, собранном на презентации альбома рэпера Donda.

Стартовая цена такого необычного предмета равняется 3333,33 долларов. Кроме того, будущему владельцу пакета придется вложить в покупку еще 4 доллара сверху за доставку. Фанаты рэпера сообщают, что торги закончатся через четыре дня.

Презентация нового альбома Канье Уэста Donda проходила на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Выбранный город для премьеры пластинки является родным для знаменитости. За концертом могли наблюдать не только люди, купившие билет, но и пользователи в прямом эфире на Apple Music.