Около 50% жителей США перестали одобрять деятельность Байдена

Вашингтон, 24 июля. Жители США стали меньше доверять резиденту страны Джо Байдену. Об этом стало известно из опроса социологической службы компании Gallup.

Результаты исследования показали, что население страны стало на 45% меньше доверять нынешнему главе государства. Еще 5% участников опроса не смогли однозначно ответить на вопрос.

Аналитики подчеркнули, что уровень доверия к президенту среди жителей США, по сравнению с результатами прошлого месяца, стал меньше на 6%. Полученный показатель является самым низким итогом опроса с момента вступления Байдена в должность главы Вашингтона.

При этом самого лидера такие результаты вряд ли расстроят. Недавно он громогласно на встрече с американцами заявил, что его абсолютно не интересует то, кем его считают.