Тяжелоатлетка Соболь не смогла завершить выступление на ОИ в Токио

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Кристина Соболь не смогла окончить выступление и заняла последнее место в квалификации олимпийского турнира по тяжелой атлетике в Токио.

Россиянка выступала в весовой категории до 49 кг. Соболь дважды в рывке не смогла взять начальный вес 80 кг, после чего она решила заявить 81 кг. Однако у спортсменки снова не вышло успешно окончить последнюю попытку, и она расположилась на последней строчке квалификации.

Тем временем российская шпажистка Муртазаева победила корейскую спортсменку в 1/16 финала на Олимпийских играх. Фехтовальный поединок завершился со счетом 15:11 в пользу россиянки.