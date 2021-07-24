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Выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными
Общество
Выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными
pixabay.com

Москва, 24 июля. Единичные случаи заражения штаммом «Гамма» коронавируса среди россиян не позволяют сделать вывод об опасности мутации. Об этом заявил эпидемиолог Александр Горелов.

Россия и Бразилия имеют ряд отличий как в генетике, так и в питании, иммунитете. Пока широкому распространению гамма-штамма коронавируса в России может помешать дельта-вариант. Эта мутация активно вытесняет другие, передает «Российская газета».

«Переносить на Россию данные, полученные в Бразилии, не представляется возможным. Так что пока делать какие-либо выводы преждевременно», — отметил Горелов.

Бразильский вариант коронавируса, известный как «Гамма», содержит две мутации. Они не очень опасные, в отличие от индийского штамма. По мнению иммунолога Виталия Зверева, этот вид не сможет заменить те варианты, которые циркулируют в России.

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коронавирус симптом гамма-штамм
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