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Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:59
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио
pixabay.com

Токио, 24 июля. Дебютный матч Олимпиады по баскетболу 3х3 прошел в Токио на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк». Женская сборная России обыграла команду Японии.

Поединок закончился со счетом 21:18 в пользу россиянок. За сборную России выступили Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкина.

Через несколько часов российским спортсменкам предстоит сыграть еще раз. Их соперниками станут баскетболистки из Китая. Матч начнется в 8:00 по московскому времени.

В этот же день российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила в 1/16 финала Олимпийского турнира по фехтованию. Соперницей россиянки была спортсменка из Южной Кореи Чхве Ин Джон.

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