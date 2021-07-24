Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио

Токио, 24 июля. Дебютный матч Олимпиады по баскетболу 3х3 прошел в Токио на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк». Женская сборная России обыграла команду Японии.

Поединок закончился со счетом 21:18 в пользу россиянок. За сборную России выступили Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкина.

Через несколько часов российским спортсменкам предстоит сыграть еще раз. Их соперниками станут баскетболистки из Китая. Матч начнется в 8:00 по московскому времени.

В этот же день российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила в 1/16 финала Олимпийского турнира по фехтованию. Соперницей россиянки была спортсменка из Южной Кореи Чхве Ин Джон.