Практику видеофиксации использования телефонов за рулем распространят по России

Москва, 24 июля. Камеры для выявления водителей, разговаривающих по телефону за рулем, будут установлены по всей России. Сейчас соответствующая практика используется только в Москве.

МВД России объяснило порядок определения мест для установки камер. При принятии решений учитывается анализ аварийности и выявленных нарушений. Камеры фиксируют разговоры по телефону во время движения и отсутствие ремней безопасности, передает ТАСС.

В настоящее время камеры фиксации установлены только в Москве, но в будущем практику распространят по всей России. С начала года сотрудники ГИБДД в столице выписали по камерам около 56 тысяч штрафов за непристегнутые ремни и разговоры по телефону при управлении автомобилем.

Всего за последние шесть месяцев московские инспекторы с помощью спецприборов выявили свыше тысячи нарушений в области безопасности дорожного движения. Речь идет о приборах, используемых для измерения освещенности дорожного покрытия, выявления светотехнических параметров дорожных знаков и других.