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Шпажистка Муртазаева одолела спортсменку из Кореи в 1/16 финала на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:57
Спорт
Шпажистка Муртазаева одолела спортсменку из Кореи в 1/16 финала на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Айзанат Муртазаева одержала победу в 1/16 финала соревнований по фехтованию в рамках Олимпиады. Ее соперницей был кореянка Чхве Ин Джон.

Спортсменка из Кореи Чхве Ин Джон является серебряным призером Олимпиады-2012, которая проходила в Лондоне, в командных соревнованиях. На летних Играх в Токио шпажистка выступала в качестве второго номера мирового рейтинга.

Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу россиянки Муртазаевой. В 1/8 финала она встретится с победителем боя, который состоится между эстонской спортсменкой Эрикой Кирпу и американкой Келли Харли.

Олимпиада в Токио официально стартовала. Сегодня, 24 июля, свои силы проявят российские теннисисты, стрелки, велосипедисты, дзюдоисты, волейболисты, баскетболисты, команды по водному поло.

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олимпиада фехтование муртазаева
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