Южнокорейское ТВ сделало трагедию на ЧАЭС единственным «достижением» Украины

Сеул, 24 июля. Южнокорейский телеканал во время трансляции открытия Олимпиады-2020 проиллюстрировал выход украинской команды фотографией взорванной Чернобыльской АЭС.

Как сообщает издание Khan, телеканал MBC решил отмечать выход каждой сборной стереотипным изображением. Однако подборка оказалась очень странной и вызвала у публики массу вопросов.

В частности, когда вышла украинская сборная, на экране появилась фотография ЧАЭС после взрыва. В соцсетях пользователи подчеркнули, что это неуважение к гражданам других стран.

Досталось не только Украине. При представлении команды Гаити использовались фотографии беспорядков, а в Сальвадоре использовались изображения биткоинов. Когда появилась испанская делегация, телеканал разместил фотографию пиццы.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld