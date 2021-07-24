Южнокорейское ТВ сделало трагедию на ЧАЭС единственным «достижением» Украины

Сеул, 24 июля. Южнокорейский телеканал во время трансляции открытия Олимпиады-2020 проиллюстрировал выход украинской команды фотографией взорванной Чернобыльской АЭС.

Как сообщает издание Khan, телеканал MBC решил отмечать выход каждой сборной стереотипным изображением. Однако подборка оказалась очень странной и вызвала у публики массу вопросов.

В частности, когда вышла украинская сборная, на экране появилась фотография ЧАЭС после взрыва. В соцсетях пользователи подчеркнули, что это неуважение к гражданам других стран.

Досталось не только Украине. При представлении команды Гаити использовались фотографии беспорядков, а в Сальвадоре использовались изображения биткоинов. Когда появилась испанская делегация, телеканал разместил фотографию пиццы.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Руководство телеканала вскоре извинилось перед зрителями. Фотографии назвали неподходящими.

«В сегодняшней трансляции церемонии открытия были использованы неподходящие фотографии и субтитры для представления некоторых стран. Приносим свои извинения зрителям», — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на возмущения украинского журналиста, связанные с трансляцией открытия Олимпиады-2020 на российском ТВ. Дело в том, что главред УНИАН Роман Цимбалюк возмутился тем, что на российском Первом канале во время трансляции Олимпийских игр-2020 в Токио включили рекламу, когда проходила украинская сборная.