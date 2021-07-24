Жителям России перечислили способы защиты от слежки по фото

Москва, 24 июля. Данные о месте и времени съемки фотографии могут быть похищены злоумышленниками благодаря метаданным. Об этом рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Разработчики приложений создали EXIF стандарт, чтобы облегчить и сделать более корректной работу утилит. В частности, именно EXIF собирает данные о месте и времени съемки. Эти сведения можно считать при загрузке фото в социальные сети или отправке его по электронной почте, пишет агентство «Прайм».

Чтобы защитить свои персональные данные, эксперт Мясоедов рекомендует собственноручно очищать раздел «свойства» изображения на ПК. Если необходимо это сделать на смартфоне, то нужно установить на гаджете специальное приложение, которое в автоматическом режиме очищает всю информацию о фотографии.

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ранее рассказал о скрытых функциях смартфонов. Одной из таких является создание ссылок для контактов.