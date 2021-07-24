Финн отправился тушить лесные пожары в Якутии

Москва, 24 июля. Финский журналист, когда-то проживший год в Якутии, вернулся в Россию, чтобы помогать пожарным тушить лесные пожары.

В колонке для финского портала Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен поделился своими впечатлениями после того, как присоединился к спасателям в якутских лесах. Режим ЧС действует в регионе с июня. Огонь уже охватил сотни тысяч гектаров, еще сотни тысяч выгорели.

Воздух из-за пожаров стал опасным для здоровья. От привкуса гари не удается отделаться. Журналист отметил, что опасения по поводу пожарной ситуации появились еще весной, поскольку последние два года лесные пожары были масштабнее обычных. Однако ситуация оказалась еще хуже: сухая и жаркая погода привела к тому, что огонь охватил леса еще в мае, на месяц раньше, чем в прошлом году.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Вместе с отрядом пожарных «Авиалесоохраны» в Усть-Алданском районе Ниемеляйнен на вертолете вылетел в рощу, где 12 пожарных (два отряда по шесть человек) разбили лагерь. В двух километрах от этого места бушует пожар. Ближе к ночи спасатели налегке отправляются на место ЧП.

«Пожарные подходят к зоне возгорания по кромке сгоревшего леса. <…> Во время тушения лесных пожаров нужно в первую очередь работать лопатой — хотя по телевизору и показывают в основном самолеты Ил-76, которые сбрасывают большие объемы воды. Главная задача пожарных — ограничить пожар на максимально маленькой территории», — рассказал финский журналист, чьи слова переводит ИноСМИ.

Местные рассказали финну, что лесные пожары разгораются в основном из-за молний во время сухих гроз. Однако часто огонь возникает из-за непотушенной сигареты или по неосторожности. Пожары могут использовать и чтобы скрыть незаконную вырубку.

«На борьбу с пожарами выделено слишком мало ресурсов. Поэтому пожары часто замечают лишь когда те уже успели разрастись», — подчеркивает журналист.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Днем ранее телеканал CNN сообщал, что дым от лесных пожаров из Якутии тревожит жителей американского штата Аляска. Местные огнеборцы рассказали журналистам, что «новые пожары появились на севере Якутии, там, где в прошлом году пожаров не было, и где раньше они вообще не горели». Они подтвердили то, о чем ученые предупреждали годами. Лесные пожары становятся все масштабнее и интенсивнее, а также происходят в местах, которые к ним не привыкли.