Польскому министру обороны посоветовали перечитать басню про Моську

Москва, 24 июля. Заявление польского министра обороны Мариуша Блащака об использовании танков «Абрамс» против России является «грубой провокацией», заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Подобные слова, по мнению сенатора, недопустимы для чиновника такого ранга. Джабаров посоветовал Блащаку перечитать известную басню Крылова.

«Пусть Блащак перечитает басню «Слон и Моська» Крылова и научится уважительно вести себя по отношению к великому северному соседу Российской Федерации», — подчеркнул сенатор в беседе с РБК.

Блащак ранее заявил, что польская армия в 2022 году начнет заменять танки Т-72 на американские «Абрамс». Это позволит, по его мнению, увеличить обороноспособность страны.