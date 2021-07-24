Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 05:08
05:07
Происшествия
Авиакатастрофа в пригороде Хабаровска унесла жизнь одного человека
05:05
Общество
Поклонник Канье Уэста выставил на продажу воздух с презентации альбома рэпера
05:05
Общество
Около 50% жителей США перестали одобрять деятельность Байдена
05:03
Общество
Выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными
05:03
Спорт
Тяжелоатлетка Соболь не смогла завершить выступление на ОИ в Токио
04:50
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио
04:49
Общество
Практику видеофиксации использования телефонов за рулем распространят по России
04:47
Спорт
Шпажистка Муртазаева одолела спортсменку из Кореи в 1/16 финала на ОИ в Токио
04:47
Спорт
Южнокорейское ТВ сделало трагедию на ЧАЭС единственным «достижением» Украины
04:43
Технологии
Жителям России перечислили способы защиты от слежки по фото
Все новости

Польскому министру обороны посоветовали перечитать басню про Моську

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:35
Политика
Польскому министру обороны посоветовали перечитать басню про Моську
wikipedia.org

Москва, 24 июля. Заявление польского министра обороны Мариуша Блащака об использовании танков «Абрамс» против России является «грубой провокацией», заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Подобные слова, по мнению сенатора, недопустимы для чиновника такого ранга. Джабаров посоветовал Блащаку перечитать известную басню Крылова.

«Пусть Блащак перечитает басню «Слон и Моська» Крылова и научится уважительно вести себя по отношению к великому северному соседу Российской Федерации», — подчеркнул сенатор в беседе с РБК.

Блащак ранее заявил, что польская армия в 2022 году начнет заменять танки Т-72 на американские «Абрамс». Это позволит, по его мнению, увеличить обороноспособность страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Польскому министру обороны посоветовали перечитать басню про Моську
польша джабаров абрамс танки блащак басня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru