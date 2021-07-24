Бабкина в честь юбилея Газманова рассказала, как певец чуть не погиб

Москва, 24 июля. Эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала, как ее коллега Олег Газманов, которому 22 июля исполнилось 70 лет, чуть не погиб от удара молнии.

На своей странице в Instagram Бабкина трогательно поздравила своего коллегу с юбилеем. Восхищаясь его талантом и мастерством, певица вспомнила интересную историю.

«Я помню, как однажды Олег рассказал мне о том, как в «Артеке» рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо»», — написала Бабкина.

Артистка добавила, что на каждом концерте Газманова неизменный аншлаг, поскольку любая его песня — это безусловный хит. Свой пост она проиллюстрировала двумя фотографиями. Первый снимок – архивный. На нем Бабкина, широко улыбаясь, держит на руках Газманова. Второй снимок, судя по всему, был сделан совсем недавно.

Pr Scr instagram.com / @ngbabkina

Фолловеры певицы не поверили, что артисту уже 70. В комментариях они оставили сотни поздравлений в адрес Газманова.

«70? Не верю! Молодой, красивый, энергичный!» — пишет одна из поклонниц.

«Какие же вы красивые и любимые! Чудесная фотография из прекрасного прошлого и просто бомбезное фото сейчас! Вы оба стали еще красивее, роскошнее, шикарнее! Браво!» — добавила другая.

«Вы оба с годами только похорошели», — констатировал один из подписчиков.

С юбилеем Газманова ранее поздравил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, выступления певца всегда отличались артистичностью и узнаваемым стилем исполнения песен. Он пожелал ему здоровья и удачи.