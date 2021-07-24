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Бабкина в честь юбилея Газманова рассказала, как певец чуть не погиб

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:55
Шоу-бизнес
Бабкина в честь юбилея Газманова рассказала, как певец чуть не погиб
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 24 июля. Эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала, как ее коллега Олег Газманов, которому 22 июля исполнилось 70 лет, чуть не погиб от удара молнии.

На своей странице в Instagram Бабкина трогательно поздравила своего коллегу с юбилеем. Восхищаясь его талантом и мастерством, певица вспомнила интересную историю.

«Я помню, как однажды Олег рассказал мне о том, как в «Артеке» рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо»», — написала Бабкина.

Артистка добавила, что на каждом концерте Газманова неизменный аншлаг, поскольку любая его песня — это безусловный хит. Свой пост она проиллюстрировала двумя фотографиями. Первый снимок – архивный. На нем Бабкина, широко улыбаясь, держит на руках Газманова. Второй снимок, судя по всему, был сделан совсем недавно.

Бабкина в честь юбилея Газманова рассказала, как певец чуть не погиб
Pr Scr instagram.com  / @ngbabkina

Фолловеры певицы не поверили, что артисту уже 70. В комментариях они оставили сотни поздравлений в адрес Газманова.

«70? Не верю! Молодой, красивый, энергичный!» — пишет одна из поклонниц.

«Какие же вы красивые и любимые! Чудесная фотография из прекрасного прошлого и просто бомбезное фото сейчас! Вы оба стали еще красивее, роскошнее, шикарнее! Браво!» — добавила другая.

«Вы оба с годами только похорошели», — констатировал один из подписчиков.

С юбилеем Газманова ранее поздравил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, выступления певца всегда отличались артистичностью и узнаваемым стилем исполнения песен. Он пожелал ему здоровья и удачи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бабкина в честь юбилея Газманова рассказала, как певец чуть не погиб
бабкина фотография газманов
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