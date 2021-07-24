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Курочкина и Питиримова вышли в полуфинал ОИ в академической гребле

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:27
Спорт
Курочкина и Питиримова вышли в полуфинал ОИ в академической гребле
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 24 июля. Россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио по академической гребле. Спортсменки участвовали в парном турнире.

Греблистки, представляющие в Токио Российскую Федерацию, участвовали в утешительном заезде. Курочкина и Питиримова окончили соревнования по дисциплине с показателем 7 минут 13,77 секунды.

Победу также завоевала фехтовальщица Айзанат Муртазаева. Россиянка победила гонконгскую спортсменку Кайлинь Синь Ян Хсиен и вырвалась в 1/16 финала на Олимпийских играх в Токио.

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олимпиада академическая гребля екатерина курочкина екатерина питиримова
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