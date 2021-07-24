Курочкина и Питиримова вышли в полуфинал ОИ в академической гребле

Токио, 24 июля. Россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио по академической гребле. Спортсменки участвовали в парном турнире.

Греблистки, представляющие в Токио Российскую Федерацию, участвовали в утешительном заезде. Курочкина и Питиримова окончили соревнования по дисциплине с показателем 7 минут 13,77 секунды.

Победу также завоевала фехтовальщица Айзанат Муртазаева. Россиянка победила гонконгскую спортсменку Кайлинь Синь Ян Хсиен и вырвалась в 1/16 финала на Олимпийских играх в Токио.