Россиянка Галашина стала финалисткой Олимпийского турнира по стрельбе

Токио, 24 июля. Российская спортсменка Анастасия Галашина пробилась в финал летних Олимпийских игр в дисциплине стрельба из пневматических винтовок (10 м.).

Состязания проходят в Осаке. Галашина смогла квалифицироваться в финал, набрав 628,5 балла и заняв восьмое место. Лидирующую строчку занимает датчанка Жанетт Дуэстад, на счету которой 632,9 очка.

Тем временем российская фехтовальщица Муртазаева также пробилась в 1/16 финала Олимпиады. В последней схватке она с крупным счетом (14:7) победила представительницу Гонконга Кайлинь Синь Ян Хсиен.