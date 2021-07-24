Маска и холодный компресс помогут коже восстановиться после солнечных ожогов

Пекин, 24 июля. Некоторые люди получают ровный загар, а другие обгорают на солнце. Как защититься от воздействия ультрафиолета и помочь коже восстановиться после ожогов, рассказали в WeChat.

Обладатели светлой кожи быстрее обгорают на солнце, нежели люди со смуглым тоном. Если появились ожоги, рекомендуется восполнить баланс жидкости. Следует сделать увлажняющую маску, а затем нанести на кожу гель с алоэ вера или средства для ее восстановления после загара, передает ИноСМИ.

Пользователь WeChat советует обеспечить коже покой и дать ей остыть. Можно встать под прохладную воду или приложить холодный компресс. Эта процедура поможет снять покраснение и покалывание.

Находясь на солнце, нужно выбрать надежную защиту. Необходимо пользоваться средствами с SPF и PA. Чем выше их показатели, тем эффективнее товары против ультрафиолетового излучения. Можно употреблять помидоры, морковь, апельсины и пить зеленый чай. Эти продукты предотвращают повреждение клеток и снижают воспалительные реакции.

Защитить кожу от ультрафиолета можно с помощью плодов, в которых много воды. Летом большая концентрация жидкости есть в арбузе, дыне, клубнике, огурцах. При добавлении свеклы или черешни в рацион повышается уровень меланина, который отвечает за цвет эпидермиса, глаз и волос.