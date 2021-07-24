Доктор наук Пищиков определил безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Москва, 24 июля. Безопасная доза алкоголя существует. На это указал доктор наук, профессор пищевой биотехнологии Геннадий Пищиков.

Профессор определил безопасную дозу спиртных напитков для среднестатистического россиянина. У мужчин и женщин, по его словам, она разная.

Слабому полу лучше всего пить не больше 50–125 мл хорошего сухого красного вина в день. Мужчинам, как отметил доктор наук, можно употреблять алкоголь в два раза больше.

«С возрастом эта норма подлежит корректировке», — предупредил Пищиков в беседе с «Российской газетой».

Ученый также рассказал о повышении культуры пития в России. Это связано, по его словам, с появлением целой палитры хороших вин отечественного производства.

Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев ранее призвал россиян отказаться от спиртного в жару. Особенно это касается крепкого алкоголя.