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Российская фехтовальщица Муртазаева завоевала путевку в 1/16 финала Олимпиады
Спорт
Российская фехтовальщица Муртазаева завоевала путевку в 1/16 финала Олимпиады
rusfencing.ru

Токио, 24 июля. Россиянка Айзанат Муртазаева победила гонконгскую спортсменку Кайлинь Синь Ян Хсиен в рамках 1/32 финала по фехтованию на Олимпийских играх в Токио и пробилась в следующий этап.

Встреча завершилась победой представительницы из России с крупным счетом 14:7. В параллельном матче также сингапурская спортсменка Кирия Тикана Абдул Рахман одержала победу над Йик Хей Коко Линь из Гонконга (15:11).

Тем временем первые 11 комплектов медалей летних Олимпийских игр разыграют 24 июля. Россияне поборются за награды в дисциплинах дзюдо и фехтование.

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олимпийские игры токио олимпиада фехтование айзанат муртазаева
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