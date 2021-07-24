«Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США

Париж, 24 июля. Французы пришли в восторг от испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую они называют ответом США на их замашки на мировое господство.

Французское издание Le Figaro рассказало своим читателям, что в России успешно прошли испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Снаряд выпустили с фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по наземной цели на побережье Баренцева моря. Пролетев 350 километров со скоростью 7 Махов, ракета успешно поразила цель.

Новость вызвала бурный отклик у читателей. В комментариях на сайте издания они делятся своим мнением. В частности, пользователь под ником Pierre Bouchard 6 подчеркнул, что «Россия выбирает новаторскую оборонную политику». Это связано с тем, что США нарушили свое обещание, данное Михаилу Горбачеву, и добились вступления в НАТО стран бывшего Восточного блока.

«Неудивительно, что русские вооружаются, не доверяя Западу. Американцы хотели бы, чтобы Россия валялась у них в ногах, как это происходит с их европейской колонией. Если бы Франция нашла в себе силы, да, да, и получила бы реальную независимость от США, Германии и России, ее, безусловно, уважали бы больше, а не вытирали об нее ноги», — приводит перевод комментария читателя портал «ИноСМИ».

«Браво России, которая не забывает, что для достижения мира нужно готовиться к войне. США ни разу за всю свою историю не нападали на могущественную страну. Только на маленькие страны, бедные и слабые», — добавил personne, напомнив о неудачах США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Читатель под ником DARIUS47 коротко отметил: «Здорово, что США больше не контролируют планету!». Другой пользователь Ryrdyrland добавил, что с ракетами «Циркон» американские авианосцы становятся совершенно бесполезными. Их можно сравнить с рыбацкими лодками для ловли сардин.

Федеральное агентство новостей /

Ранее боевую мощь крылатых ракет «Циркон» оценили американские журналисты. Они обратили внимание на российский крейсер «Адмирал Нахимов», который будет оснащен подобными боеприпасами. Оснащенный таким оружием российский корабль представляет беспрецедентную угрозу для США. Ему хватит всего одного залпа, чтобы уничтожить вражеские корабли и береговую оборону.