Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 05:07
05:05
Общество
Поклонник Канье Уэста выставил на продажу воздух с презентации альбома рэпера
05:05
Общество
Около 50% жителей США перестали одобрять деятельность Байдена
05:03
Общество
Выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными
05:03
Спорт
Тяжелоатлетка Соболь не смогла завершить выступление на ОИ в Токио
04:57
Происшествия
Авиакатастрофа в пригороде Хабаровска унесла жизнь одного человека
04:50
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио
04:49
Общество
Практику видеофиксации использования телефонов за рулем распространят по России
04:47
Спорт
Шпажистка Муртазаева одолела спортсменку из Кореи в 1/16 финала на ОИ в Токио
04:47
Спорт
Южнокорейское ТВ сделало трагедию на ЧАЭС единственным «достижением» Украины
04:43
Технологии
Жителям России перечислили способы защиты от слежки по фото
Все новости

«Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США

  /   Обновлено: 24 июля 2021 05:00
Армия
«Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США
Федеральное агентство новостей

Париж, 24 июля. Французы пришли в восторг от испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую они называют ответом США на их замашки на мировое господство.

Французское издание Le Figaro рассказало своим читателям, что в России успешно прошли испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Снаряд выпустили с фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по наземной цели на побережье Баренцева моря. Пролетев 350 километров со скоростью 7 Махов, ракета успешно поразила цель.

Новость вызвала бурный отклик у читателей. В комментариях на сайте издания они делятся своим мнением. В частности, пользователь под ником Pierre Bouchard 6 подчеркнул, что «Россия выбирает новаторскую оборонную политику». Это связано с тем, что США нарушили свое обещание, данное Михаилу Горбачеву, и добились вступления в НАТО стран бывшего Восточного блока.

«Неудивительно, что русские вооружаются, не доверяя Западу. Американцы хотели бы, чтобы Россия валялась у них в ногах, как это происходит с их европейской колонией. Если бы Франция нашла в себе силы, да, да, и получила бы реальную независимость от США, Германии и России, ее, безусловно, уважали бы больше, а не вытирали об нее ноги», — приводит перевод комментария читателя портал «ИноСМИ».

«Браво России, которая не забывает, что для достижения мира нужно готовиться к войне. США ни разу за всю свою историю не нападали на могущественную страну. Только на маленькие страны, бедные и слабые», — добавил personne, напомнив о неудачах США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Читатель под ником DARIUS47 коротко отметил: «Здорово, что США больше не контролируют планету!». Другой пользователь Ryrdyrland добавил, что с ракетами «Циркон» американские авианосцы становятся совершенно бесполезными. Их можно сравнить с рыбацкими лодками для ловли сардин.

«Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее боевую мощь крылатых ракет «Циркон» оценили американские журналисты. Они обратили внимание на российский крейсер «Адмирал Нахимов», который будет оснащен подобными боеприпасами. Оснащенный таким оружием российский корабль представляет беспрецедентную угрозу для США. Ему хватит всего одного залпа, чтобы уничтожить вражеские корабли и береговую оборону.

«Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Браво России»: впечатленные ракетами «Циркон» французы посочувствовали США
сша франция циркон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru