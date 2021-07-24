Перечислены вредные для здоровья предметы гардероба и аксессуары

Москва, 24 июля. Повседневные предметы одежды и аксессуары могут оказывать негативное воздействие на здоровье. В их число входят, к примеру, колготки из синтетики и утягивающие брюки.

Колготки и носки, на 100 процентов состоящие из синтетики, способны спровоцировать аллергические реакции. Если носить их каждый день, можно, как пишут Nation News, нанести значительный вред коже.

Крайне вредными являются популярные у молодежи брюки скинни. Слишком узкая модель способна привести к нарушению кровообращения, что в будущем обернется варикозом.

Сумки на одно плечо приводят к неравномерному распределению нагрузки на позвоночник. Чтобы избежать проблем со спиной, стоит чередовать сторону ношения этого аксессуара.

Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко недавно предупредил россиян о возможном повышении цен на одежду и обувь в предстоящем сезоне. Их стоимость может увеличиться на десять процентов.