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История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России

  /   Обновлено: 24 июля 2021 05:00
Спорт
История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России
ИТАР-ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Внезапное назначение Валерия Карпина главным тренером сборной РФ заставило вспомнить о старом конфликте с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

Спортивные эксперты гадают, как теперь сложатся отношения тренера и нападающего, победит профессионализм или эмоции. ФАН вспоминает, с чего начался конфликт Карпина и Дзюбы.

Деньги Быстрова

Согласно слухам, истоки вражды спортсменов уходят в 2009 год. Тогда Дзюба еще играл за «Спартак», и на летних сборах произошла неприятная история с кошельком Владимира Быстрова. Артема тогда обвинили в том, что он украл у коллеги несколько тысяч рублей. Официального подтверждения эта история не нашла, вина Дзюбы не доказана, но футболист был оперативно отправлен в аренду в «Томь». 

Карпин тогда сообщил прессе, что у Дзюбы возник конфликт с командой, но не клубом. Спортсмен серьезно обиделся и на тренера, и на Быстрова. 

История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России
ИТАР-ТАСС  / Белоусов Виталий

«Держал меня под прессингом»

После возвращения из аренды конфликт не затихал. Неоднократно Дзюба обвинял тренера в дискриминации и давлении. 

«Карпин часто вызывал меня перед матчами и чуть ли не угрожал. Мол, если ему что-то не понравится, то уже через 5–10 минут меня заменит. И после матчей, даже если я забивал, регулярно высказывал недовольство. Держал меня под прессингом. Видимо, считал, что со мной по-другому никак. То на теории пытался унизить, то еще…» — заявлял Дзюба однажды в интервью «Спорт-Экспрессу». 

Едкие комментарии футболиста продолжились и после перехода в петербургский «Зенит» в феврале 2015 года. 

Карпин оставлял заявления игрока без полноценных комментариев. Чаще всего он либо отшучивался, либо опровергал слова спортсмена о конфликте. 

История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Вызов на дуэль 

Журналист Сергей Егоров в 2017 году озвучил дикую историю о Карпине и Дзюбе. По его словам, те чуть не подрались после перехода игрока в «Зенит». В отеле в Москве нападающий якобы столкнулся с тренером (тот тогда работал в армавирском «Торпедо»).

По словам журналиста, Карпин упрекнул Дзюбу за бесконечные интервью и нелестные отзывы в его адрес. Тот ответил жестко: «Сейчас я панамку тебе поправлю». Однако драка все же не состоялась. Правда, спустя несколько лет Карпин в одном из интервью опроверг слова Егорова, заявив, что ничего подобного не было.

В 2019 году произошел еще один забавный эпизод, связанный с натянутыми отношениями специалиста и игрока. В интервью «Рашен Football» у Дзюбы спросили, кого бы он хотел вызвать на дуэль.

«Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Кто бы вышел против меня? Не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов», — ответил Артем. 

История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России
ИТАР-ТАСС  / Шарифулин Валерий

Что ждет Дзюбу в команде

Карпин дебютирует в качестве тренера сборной России в сентябре. Некоторые спортивные эксперты опасаются, что для Дзюбы это может означать конец карьеры в национальной сборной. Однако далеко не все разделяют столь пессимистичные взгляды.

«Дзюба? В футболе бывают конфликты — это нормальная практика. Думаю, что в сборной начнут с чистого листа. Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы закопать конфликт. Затем тренер решит — подходит Дзюба для его игровой модели или нет», — заявил бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с «Чемпионатом».

С мнением тренера согласен и бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

«Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», — подчеркнул он в интервью «Чемпионату».

Российский футбольный тренер Александр Григорян в беседе с «ВсеПроСпорт» выразил мнение, что Карпин не будет полагаться на эмоции в общении с Дзюбой, поскольку «понимает футбол». Тренер, по его словам, «будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист».

Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев обрадовался назначению Карпина на пост главного тренера национальной команды. По его словам, на этой должности должен работать отечественный специалист.

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