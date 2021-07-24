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Экс-солистка «Миража» Суханкина потеряла обоих родителей из-за COVID-19
Происшествия
Экс-солистка «Миража» Суханкина потеряла обоих родителей из-за COVID-19
pixabay.com

Москва, 24 июля. Российская певица Маргарита Суханкина пережила сразу две трагедии. Коронавирус забрал жизни ее матери и отца, о чем рассказала сама артистка.

Поклонники певицы и представить себе не могли, какое горе пережила звезда. Родители Суханкиной умерли почти в один день. Незадолго до смерти пожилым супругам диагностировали COVID-19, последствия которого оказались губительными для их организмов.

Певица поделилась печальной новостью на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена с еще живыми родителями. Суханкина поблагодарила родителей за любовь и заботу, а также призвала поклонников беречь своих родных и близких.

В конце июня с коронавирусом госпитализировали актрису Веру Сотникову. Недавно звезда вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии после пережитой болезни.

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родители мираж Суханкина коронавирус
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